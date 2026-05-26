広島は２６日、栗林良吏投手（２９）が２５日に広島市内の病院で検査を受けた結果、「右内転筋の肉離れ」と分かったと発表した。復帰まで１カ月程度を要するとみられる。同箇所付近は、２３年にも一度、痛めた経験があり、１軍復帰までは約１カ月かかった。蔦木トレーナーは「比較対象が難しいので、何を一般的という風に捉えていいかというところなんですけど、軽度だと思っています」と説明した。栗林は、２２日の中日戦の