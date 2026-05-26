世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭（フランス）で、日本人初の女優賞を受賞した「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）主演の岡本多緒（41）とベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）と濱口竜介監督（47）が26日、都内の日本記者クラブで会見を開いた。濱口監督は、フランスで9割、撮影し、スタッフも9割、フランスの人員だったことに触れ「良かったのは休みがあること。当たり前のことだけれど、それが