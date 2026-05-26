バーニーズマウンテンドッグさんの可愛すぎる一幕をご紹介します。 話題となっている投稿は記事執筆時点で172万3000回再生を突破し、「クマに襲われてるのかとw」「いつまでも子犬のつもりなの草」「外を散歩してたら三度見する」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：巨大すぎる超大型犬が『おんぶして！』とお願いしてきた結果→大きさを理解していない光景】 おんぶしてほしい！！ TikT