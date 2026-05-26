警察によりますと、山形県大石田町で、山菜取りのために山に入った河北町に住む80代女性の行方がわからなくなっています。 きょう午前11時45分ごろ、「山菜採りのために入山していたものが、約束の時間になっても下山してこない」と先に下山した同伴者から110番通報がありました。 現場は大石田町次年子の次年子放牧場付近だということです。