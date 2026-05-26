テレビ朝日は２６日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、３１日で活動を終了する５人組グループ・嵐に言及した。西新社長は「嵐の皆さんとは『ミュージックステーション』が中心になりますが、多くのバラエティーでお世話になりました。それからメンバーお一人お一人とは、ドラマ作品などでも約２５年にわたってお世話になりました」と回想。「その存在は、まさに国民的グループという言葉がふさわしいんじゃないかとい