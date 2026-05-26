横浜瀬谷ボーイズ１９人が“公式戦初勝利”を目指して汗を流している。梶本哲也代表が「底辺からのスタート。今が一番つらい時期」と語るように、１年生だけだった昨季は大会出場なし。今春の関東ボーイズリーグ大会も４戦全敗で公式戦の白星はまだない。創部は９６年。今年の侍ジャパンに選出された松本裕樹（３０）＝ソフトバンク＝らを輩出した強豪だが、一時は部員がゼロに。廃部も検討されたが、地元チームを維持したいと