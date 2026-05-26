テレビ朝日は26日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、歌手のあの（年齢非公表）が降板宣言をした冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）についてコメント。あの自身は降板を宣言しているが、今後の放送についての明言を避けた。同番組を巡っては18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通