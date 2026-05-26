◆ファーム・リーグ巨人―ヤクルト（２６日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の又木鉄平投手（２７）が７回に初安打を許した。先発で登板し、６回まで無安打投球を披露。しかし７回１死からモイセエフに右翼フェンス直撃の二塁打を浴びた。それでも後続を断ち、７回まで１安打無失点と好投を続けている。又木は今季、４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）でプロ初勝利を挙げた。２軍ではこの日の試合前時点で３勝０