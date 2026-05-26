テレビ朝日は26日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、同局でサッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）の生中継を行わないことについて言及した。カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3か国で開催され、史上最多48チームが激闘を繰り広げる歴史的な大会。地上波では2大会ぶりにHNKと民放（日本テレビ・フジテレビ系列）が中継を行うという。西社長は「2002年の日韓大会以来、6大会連続で中継しておりまして、今回も主催者