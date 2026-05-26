俳優の大浦龍宇一（５７）がヘアチェンジしたことを報告した。２６日までに自身のブログを更新し「気持ちが軽くなりました！」と題して投稿。シンガー・ソングライターのゆりえ（３６）との離婚を報告した４月１９日以来となる投稿で「今日思いきってショートヘアーにしました！」と伝え、さっぱりした新ヘアでにっこりとほほえんだ。「正直にお話しすると、私の後頭部にはさみしい所があり、数年前より量が減ったなと悩んで