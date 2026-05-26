テレビ朝日は26日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、歌手のあの（年齢非公表）が同局の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）を降板すると自身Xで宣言したことについて、同局の西新社長が言及した。あのが降板宣言と共に、番組制作過程で番組側と摩擦があったことを明かしていたことについて、西社長は「制作過程に関して内容含めて確認中。個別の状況や詳細については回答差し控える」と説明。「コミュニケーシ