テレビ朝日は２６日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、「あのちゃんねる」（隔週月曜・深夜０時１５分）に言及した。同番組を巡っては、１８日の放送分であのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、物議を醸した。放送後には鈴木がインスタグラムで「普通にいじめやん」と苦言を呈し、局、番組が謝罪。さらに出演者のあの自らが番組降板を宣言する事態となっている。西新社長は「今回の放送におきまして、番