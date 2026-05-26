テレビ朝日は26日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、今月末をもって活動を終了する「嵐」について感謝を述べた。嵐は1999年のデビューから2020年の活動休止まで同局「ミュージックステーション」（金曜後9・00）に計140回出演。活動休止前最後の出演回では、メンバーが厳選した11曲のスペシャルメドレーを披露していた。同局の西社長は、長年の活躍に触れ「『ミュージックステーション』が中心になりますけれども、