女優の松本若菜（42）が26日、都内でCMキャラクターを務める「しゃぶしゃぶ温野菜」の新商品発表会に出席した。松本と「仲良くなりたい」という、お笑いトリオ「3時のヒロイン」のゆめっち（31）、福田麻貴（37）、かなで（33）の3人と共演した。イベントでは、しゃぶしゃぶは仲を深める効果があるとされることにかけて「相談コーナー！」と題し、松本が3時のヒロインに悩みを打ち明ける企画が行われた。そこで松本は「私、ずーっ