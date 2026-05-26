原則としてすべての人に納付義務がある「住民税」ですが、亡くなった後も支払う必要があると知って驚く人もいるかもしれません。 税金の納付義務は「生きている間」だけではなく、「亡くなった後」も続くのはなぜなのでしょうか。また納付義務者である親が亡くなった場合、本人の代わりに誰が納めることになるのでしょうか。 本記事では、亡くなった後の住民税がどう扱われるのか、また家族が行うべき手続きについて