バンダイスピリッツは、『仮面ライダーゼッツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダードォーン」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月26日16時より予約受付開始、2027年1月発送予定。仮面ライダーゼッツシリーズより、「莫」の前に立ちはだかるライダー「仮面ライダードォーン」がS.H.Figuartsにて立体化。特徴的なまがまがしい印象のカラーリングを再現したほか、ブレイカムドォー