セブン‐イレブンは、本場韓国のトレンドグルメ全17品を取りそろえる「マシッソ!韓国イチ推しグルメ」を、6月1日から全国の店舗で開催する。今年の韓国フェアは「旨辛の深み」をテーマに、定番のビビンバやキンパ、素材の食感にこだわった本格惣菜、さらにはプリッとした食感の『チュクミ(イイダコ炒め)』やスイーツなど、幅広くラインアップした。第1弾は、6月1日〜7日まで、第2弾は、6月8日から開催予定。【マシッソ!韓国イチ推