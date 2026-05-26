IPX7防水のBluetoothスピーカー「400-SP126」 サンワサプライは、サンワダイレクトにおいて、IPX7防水のBluetoothスピーカー「400-SP126」を発売した。価格はオープンで、直販価格は3,980円。浴室やアウトドアで使え、最大8W出力とデュアル振動板による迫力サウンドが楽しめるという。 キッチン、プールサイドなども含め、水しぶきが気になる場所でも使用可能。突然の雨やレジャӦ