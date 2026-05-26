カンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）が26日に生放送され、読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動を扱った。【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子阿部前監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。娘が手紙をしたため