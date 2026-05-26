テレビ朝日の定例会見が26日、東京・六本木の同局で行われた。歌手でタレントあのが同局系バラエティー「あのちゃんねる」を降板すると宣言し、制作陣との行き違いがあったと明かしたことについて、西新社長は「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変ご不快な思いをさせてしまったこと、あの様にとってもご迷惑をおかけしましたことで深くおわびいたします。鈴木様、あの様、それぞれの事務所や関係者の皆さまと今後