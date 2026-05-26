株式会社KADOKAWAが5月26日、月刊誌『ダ・ヴィンチ』を、2026年11月号（2026年10月6日発売）をもって休刊することを公式サイトで発表しました。【写真を見る】月刊誌「ダ・ヴィンチ」休刊を公表「紙媒体としての役割に一つの区切り」32年に渡り「本の楽しさ」伝える『ダ・ヴィンチ』は、1994年4月に本の情報誌として株式会社リクルートで創刊。その後、株式会社メディアファクトリーへの移管を経て、2013年以降は株式会社KAD