東京VがJ1プレーオフ、G大阪戦へ向けて練習を再開、古巣との対決となるMF福田湧矢（27）は「ガンバとやりたかったので、うれしい」と気合いを入れた。地域リーグラウンド最終戦で横浜Mに0−6で大敗。「ウミは出せた。8月にこういう試合をするよりも良かった」と話した。前半25分に先制されるまでは互角の内容。「どっちに転ぶかわからなかった。自分たちにもチャンスあったが、カウンター一発で流れが変わった」と試合を振りか