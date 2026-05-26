テレビ朝日系「あのちゃんねる」をめぐる騒動▼5月18日深夜0時15分「あのちゃんねる」放送。あのがゲームの中で嫌いな芸能人を問われ、鈴木紗理奈の名前を挙げる。▼同21日鈴木がストーリーズで「普通にいじめやん」と不快感表明。▼同22日テレビ朝日が謝罪。「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても