女優の松本若菜（42）が26日、都内でCMキャラクターを務める「しゃぶしゃぶ温野菜」の新商品発表会に出席した。松本と「仲良くなりたい」という、お笑いトリオ「3時のヒロイン」のゆめっち（31）、福田麻貴（37）、かなで（33）の3人と共演。一緒に乾杯し、鍋を試食するなど平日限定の新商品「鍋飲みセット」を堪能し、終始笑顔を見せていた。イベントの最後に「自分を野菜に例えると」と、質問されると、松本は「白ネギ！いろん