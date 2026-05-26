猫が見せてくれる何気ないしぐさや寝姿に、癒やされている人は多いはず。ときには愛猫の「最高にかわいい一枚」を家族や友人とシェアして話に花を咲かせることも少なくないでしょう。【写真】ハートの形を描く2匹の猫→友人は「腎臓？」今、SNSでは、2匹の猫が作り上げた「ある形」を巡る、飼い主さんとご友人のやり取りが大きな話題を呼んでいます。投稿したのは、Xユーザーのきくこさん（@u6dlcmZ5okfwVN1）。「友に『見ると幸せ