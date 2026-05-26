「もう会えないかもしれない」…そう思われていた1匹の子猫が、約1カ月後（5月18日）に再び姿を現しました。母猫が懸命に守り育てていた“奇跡の命”に、多くの人が涙しています。【写真】１カ月後、母猫と一緒に現れました！投稿したのは、保護猫活動を行う「NPO法人愛Cat」(@aicat.5628)。Instagramに投稿された親子猫のエピソードには、「良かった」「お母さん猫すごい」「母は強しですね」といった感動の声が相次ぎました。現