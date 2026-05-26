特別仕様車も設定された「ZR-V」一部改良モデルに要注目2026年3月27日、ホンダは「ZR-V（ゼットアールブイ）」の一部改良モデルを発売しました。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。ZR-Vがデビューしたのは2022年11月です。開発コンセプトに「異彩解放」を掲げ、「ドライバーがクルマを自在に操ることで自信と余裕を持ち、自分らしさを解放して新たな行動を起こしてほ