今季に入ってからの成長は著しい。ルーキーイヤーの昨年は怪我の影響もあり、高円宮杯U-18プレミアリーグでの出場機会を得られなかったが、今季は開幕戦の青森山田高戦で2ゴールを奪うと、５月に行なわれた東京ヴェルディユースとの東京ダービーではハットトリック。EASTの得点ランキングで２位につける働きを披露するのが、FC東京U-18のFW樋口佳（２年）だ。プレースタイルを挙げるとすれば万能型だ。「背はそんなにデカくな