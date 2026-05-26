サッカー女子のアジア・チャンピオンズリーグで優勝した北朝鮮チームの選手たちが北京の空港を経由し、平壌へ向かいました。空港では金メダルを首にかけた選手の姿が見られました。記者「金メダルを下げている選手もいます」北朝鮮のチームは23日に韓国で行われた決勝戦で日本を破り、優勝しました。韓国メディアによりますと、優勝賞金は100万ドル、日本円でおよそ1億6000万円でしたが、国連から制裁を受けていることから直接受け