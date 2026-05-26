25日、都内で「第93回日本ダービーPR発表会」が行われ、俳優の竹内涼真（33）、見上愛（25）、武豊騎手（57）らが登壇した。【映像】竹内涼真と見上愛が“応援コーデ”を披露発表会では、竹内と見上の“日本ダービー応援コーデ”もお披露目され、竹内が双眼鏡を首から下げたコーデを、見上は馬の人形が入った透明なバッグを首から下げたコーデを披露した。また、「私生活で応援しているものや人」を聞かれた2人は次のように