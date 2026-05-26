◆ファーム・リーグ巨人―ヤクルト（２６日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の中山礼都外野手（２４）が先制の１号ソロを放った。「１番・左翼」で先発出場。両軍無得点の６回先頭でアンダースロー右腕・下川に対し、カウント２―２から９４キロのカーブをすくい上げた打球は右翼スタンドへ着弾した。「又木さんが抑えていたので、何とか援護したい気持ちだった。タイミングは外されましたが、スタンドまで届いてくれて良