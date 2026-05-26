◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人が交流戦初日を迎え、本拠地で試合前練習がスタートした。阿部慎之助前監督（４７）が２５日に娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、この日辞任。前日に球団から発表されていた通り、橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（６０）が監督代行を務める。午後１時１５分頃から泉口らが早出の打撃練習を開始。その後はいつものように投手、野手に分かれて練