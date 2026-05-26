元日本代表監督で?サッカーの神様″ジーコが２６日、ボートレース浜名湖でトークショーを行った。この日、ＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が開幕。ジーコはオープニングセレモニーの花束贈呈で登場するなど大会を盛り上げた。トークショーでは「静岡はたくさんのサッカー選手を生んできたし、浜松には何度も来たことがある。そして静岡にはたくさんのブラジル人が住んでいることも知っている」とビッグレースの舞台