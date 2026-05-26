朝のワイドショー『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）。6年連続で同時間帯の年間視聴率トップを記録する同番組で、人気の理由のひとつはキャスターを務める羽鳥慎一アナウンサー（55）の存在。そんな羽鳥アナは“意外なアイテム”をスタッフに必ず用意させているという。’11年に日本テレビを退社し、その直後から『情報満載ライブショー モーニングバード！』（『モーニングショー』の前身）に出演し始めた羽鳥アナ。し