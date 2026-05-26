シーズン中のプロ野球界に衝撃が走った――。5月26日、読売ジャイアンツの阿部慎之助監督（47）が、18歳の長女に対する暴行容疑で現行犯逮捕されたことを受け、辞任したのだ。報道各社によると、25日19時頃、阿部氏の長女から児童相談所に「父親から暴行を受けた」との相談があり、児童相談所が警察に110番通報。阿部氏は東京・渋谷区の自宅で、長女と15歳の次女が喧嘩しているところを仲裁に入るも、長女に言い返されたことに腹を