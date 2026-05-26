たんぱく質たっぷりで、ヘルシーで、リーズナブルな鶏胸肉。もっと子どもにも食べてもらいたいけど、パサパサした食感が苦手みたいで……。そんなときに頼れるのが「鶏胸肉のチーズしょうゆソテー」。蒸し焼きで仕上げるから、しっとり食感に。子どもの大好きなチーズと合わせるので、ウケも抜群ですよ。「鶏胸肉のチーズしょうゆソテー」のレシピ材料（1人分）鶏胸肉……1/2枚（約120g）しょうゆ……小さじ1酒……小さじ1ピザ用チ