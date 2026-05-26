﻿「これは、飲める…！」そう感動してしまうほど、クリーミーでとろっとろなスクランブルエッグをサンドイッチに。口いっぱいに広がるなめらかな食感は、ひとくち食べれば思わず笑みがこぼれます。『スクランブルエッグのたまごサンド』材料（2人分）食パン（4枚切り）……2枚卵…… 3個バター…… 15ｇ（※室温に置いて柔らかくする。）〈Ａ〉牛乳……大さじ3マヨネーズ……大さじ1塩……ふたつまみサラダ油作り方（1）バ