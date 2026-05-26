ファジアーノ岡山 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、5月31日にJFE晴れの国スタジアム（岡山市）で開催する、明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド第1戦・浦和レッズ戦のチケットが完売したと発表しました。 ホームエリアは25日に完売していて、ビジターエリアの約1500枚が26日正午の販売開始から約5分で完売したということです。