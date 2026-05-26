岡山県提供 岡山県は、25日、災害時にゴルフ場を活用するための協定を中国ゴルフ連盟と結びました。 岡山市で協定の締結式が行われました。協定では「被災者のクラブハウスへの収容」「浴場や食事場所の提供」「緊急車両の駐車」などの目的で施設を活用することを定めています。 岡山県によりますと、中国ゴルフ連盟に加盟する99クラブのうち79クラブがこの協定に参加しています。このうち、岡山県には23クラブがありま