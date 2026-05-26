関東は明日27日(水)も平年より気温が高く、梅雨のような蒸し暑さになるでしょう。29日(金)は最高気温30℃以上の真夏日地点が増えて、東京都心は31℃の予想です。内陸では週明けにかけて真夏日が続く所もあるでしょう。まだ暑さに慣れていない時期なので、熱中症対策が必要です。27日・28日はあちらこちらで雨蒸し暑い明日27日(水)の関東地方は、日の差す時間はありますが、雲が広がりやすいでしょう。沿岸部は所々で雨が降り、夜