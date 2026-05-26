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アジア株合意期待も不穏な空気漂う、米イスラエルによる攻撃で死者 東京時間14:03現在 香港ハンセン指数 25705.75（+99.72+0.39%） 中国上海総合指数 4117.85（-34.72-0.84%） 台湾加権指数 43616.17（-28.23-0.06%） 韓国総合株価指数 8056.56（+208.85+2.66%） 豪ＡＳＸ２００指数 8660.00（-32.04-0.37%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76521.44（+32.48+0.04%） アジア株は高