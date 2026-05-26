欧州の本格参入を前にドル買い強まる、米の攻撃でイラン人数名死亡 欧州勢の本格参入を前にドル買いがやや強まっている。NY原油先物は92ドル台に回帰。ユーロストック50先物は軟調、FTSE100先物は小動き。 米国とイスラエルによる攻撃でイラン人数名が死亡したとの報道を受け、米イラン和平合意期待がやや低下している。死者が出たことでいつ軍事衝突へ発展してもおかしくない状態だ。米中央軍は自衛のためイランのミ