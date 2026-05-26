東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 ルビオ米国務長官 イランとの交渉は数日かかるだろう トランプ氏は良い合意を結ぶか、合意なしかのどちらかだ ホルムズ海峡はいずれにせよ開かれるだろう 核問題などを巡り米イラン協議は行き詰っている（WSJ） 協議に進展はあったものの合意間近ではない ホル