ロシアはウクライナによる攻撃への報復として首都キーウを組織的に攻撃すると発表し外交関係者などに退避するよう警告しました。ロシア側は、実効支配するルハンシク州の学生寮へのウクライナの攻撃で21人が死亡したとする一方、ウクライナ側はロシア軍の無人機部隊の司令部を標的にしたとして、ロシア側の主張を否定しています。こうしたなかロシア外務省は25日、キーウへの組織的な攻撃を始めると発表しました。ドローンの設計や