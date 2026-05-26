【BOMB Love Special 2026】 5月26日 発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 ワン・パブリッシングは、5月26日にボム水着別冊「BOMB Love Special 2026」を発売した。価格は1,650円。 表紙を飾るのは、時代を代表する令和のグラビアクイーン、沢口愛華さん。“愛”の深さをテーマに、大人っぽいネイビーのチューブトップ水着で真っ赤な絨毯の上やお風