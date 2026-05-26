今シーズンを終えたアルビレックス新潟レディースは24日、サポーター感謝祭を行いました。選手たちは、少し変わった形で、サポーターへの感謝を伝えました。シーズンを終えたアルビレディース。24日に行われたサポーター感謝祭で登場したのは…「私たちALB48です！」滝川結女選手ら7人で結成された「ALB48」!鮮やかな衣装とダンスを披露し会場を沸かせました。＜ALB4