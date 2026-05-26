グラビアアイドルの遠藤まめさんが24日にX(@mameendo8)を更新し、日本代表の応援グッズキービジュアルでモデル役を務めたことを報告した。日本代表の公式X(@jfa_samuraiblue)は15日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた応援グッズの販売開始を告知。併せて「最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE」の合言葉を掲げたキービジュアルを公開していた。遠藤さんは自身が中央に配置された同キービジュアルととも