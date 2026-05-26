俳優・唐田えりかが自身のInstagramを更新し、出演映画『モブ子の恋』の公開直前イベントをめぐる現地でのオフショットを公開した。 参考：唐田えりか、約6年ぶり地上波連ドラ出演の心境休止期間を経て変わった芝居への熱量と覚悟 投稿には、レースのジャケットをまとった唐田が暗い背景のなか佇むカットを皮切りに、腰に手を当ててほほ笑む全身ショットが切り取られている。壁にもたれて髪をかき上げる仕草や、横顔