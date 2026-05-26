にじさんじ所属VTuber・葛葉の2nd MINI ALBUM『Adamantite』のジャケット写真および店舗別オリジナル特典デザインが公開された。発売は7月29日。 【画像あり】通常版・初回限定盤・特典のデザイン一覧 本作は「王道を征く」をコンセプトに制作されており、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態それぞれで異なるビジュアルを撮り下ろしている。王らしく余裕のある笑み、影のあるミステリアスな表情、語り継がれる肖像画を