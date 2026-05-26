「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午後２時現在で、クオンタムソリューションズが「買い予想数上昇」で２位となっている。 前週末２２日の取引終了後に、ＡＩインフラストラクチャ（ＡＩＤＣ）事業を２７年２月期から本格的に推進していくと発表した。ＧＰＵ設備、データセンター利用、運営体制及び資金調達などについては、外部資金及び戦略パートナーの